15:58, 11 декабря 2025 года В Орловской области ушел из жизни нарышкинский атаман Юрий Губанов Он был одним из основателей Хуторского казачьего общества Урицкого района.



Фото: "Казачество. Орловский край"

Стало известно о кончине атамана Хуторского казачьего общества Урицкого района Юрия Губанова. Об этом сообщили в группе "Казачество. Орловский край".



Юрию Губанову было 57 лет. Он родился и вырос в Нарышкино, где окончил школу и позже работал водителем в "Сельхозтехнике". С 2006 по 2014 годы возглавлял районное отделение ДОСААФ. За это время стал депутатом районного Совета и впоследствии заместителем секретаря.



В 2016 году Юрий Губанов сыграл ключевую роль в создании Хуторского казачьего общества Урицкого района ООКО ВКО "ЦКВ". Он был одним из учредителей общества и до конца своих дней являлся его атаманом.



Казаки вспоминают Юрия Губанова как настоящего товарища, всегда готового прийти на помощь. Он был честным, прямолинейным и добрым атаманом.

"Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах", - сказали казаки.







