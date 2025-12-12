Главная » Новости



9:54, 12 декабря 2025 года Международный клуб дружбы Орловской области возглавила Диана Амиди Сейчас в него входят 22 человека.



Фото: портал правительства Орловской области

Медиа-амбассадор арт-кластера "Таврида", волонтер и специалист регионального отделения "Движение Первых" Диана Амиди возглавила Международный клуб дружбы Орловской области. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Ранее клуб возглавляла Евгения Солоухина. На заседании проектного офиса "Международное молодежное сотрудничество" она отчиталась о работе в 2025-м году. Клуб провел 37 мероприятий в рамках своей компетенции.



Сейчас в клуб входят 22 человека. В 2026-м году они продолжат развитие партнерских связей между разными странами и укрепление международного молодежного сотрудничества.





Артем Ежаков





