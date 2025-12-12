Главная » Новости



17:00, 12 декабря 2025 года В школе под Орлом открыли мемориальные доски в честь погибших на СВО выпускников Торжественное мероприятие состоялось в Кромском районе.



Фото: администрация Кромского района

В Коровье-Болотовской школе Кромского района открыли мемориальные доски погибшим на СВО выпускникам Алексею Демину и Никите Скалину. Также в школе появилась "Парта Героев" в их честь. Об этом сообщили в районной администрации.



— Это событие стало не только моментом памяти, но и поводом задуматься о ценности мирной жизни и о тех, кто ее защищает. Оно напомнило о мужестве и самопожертвовании молодых героев. Их истории теперь часть истории района и урок для всех нас, — отметили в администрации. Чин освящения мемориальных досок и "Парты Героев" провел настоятель храма Воскресения Словущего села Ретяжи Кромского района иерей Владимир Патин. Он обратился к жителям села, учащимся, педагогам, почетным гостям и родным погибших воинов со словами утешения и поддержки.







Сергей Мерцалов





