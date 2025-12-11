Главная » Новости



18:31, 11 декабря 2025 года В орловских магазинах торговали сгущенкой из фантомного молока Продукцию поручили снять с продажи.



Фото: архив "Вести-Орел"

В магазинах Орловской области продавали вареную сгущенку и вафельные трубочки с начинкой из этого лакомства без необходимых ветеринарных сертификатов. Их аннулировали из-за того, что при производстве использовалось сырье фантомных производителей. Определить качество молока в таком случае невозможно, а это несет угрозу для жизни и здоровья покупателей, уточнили в региональном Россельхознадзоре.

— Установленные факты отсутствия подтверждения происхождения вышеуказанной продукции, невозможность определения его ветеринарно-санитарного состояния влечет угрозу жизни и здоровью неопределенного круга граждан, — рассказали в Россельхознадзоре по Орловской и Курской областям. Потенциально опасную сгущенку и трубочки производила калужская фирма. Продукция попала в пятнадцать орловских сетевых торговых точек. От них ведомство потребовало снять продукцию с реализации.





Юлия Сабельникова





