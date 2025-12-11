В 2026-м году орловцы смогут погулять на "Троицких хороводах" и праздниках в Спасском

В календаре культурных мероприятий запланировано 60 событий.

Департамент культуры Орловской области опубликовал календарь культурных мероприятий на 2026-й год. В него вошло 60 мероприятий, в том числе такие важные для региона праздники, как Троицкие хороводы, Тургеневский праздник, фестивали "Записки охотника" и "Сабуровская крепость".

Никуда не денутся и празднования Дней городов и районов, театральные и концертные сезоны, литературные вечера, театрализованные представления.

Все мероприятия календаря культурных событий доступны по ссылке.