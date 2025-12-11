Главная » Новости



14:22, 11 декабря 2025 года Дело о многомиллионном хищении при возведении школы в деревне Жилина дошло до суда В мошенничестве обвиняются два человека.





В Советский районный суд Орла передано уголовное дело о хищении 56 миллионов рублей при строительстве школы в деревне Жилина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



На скамье подсудимых – руководитель ООО "АС Монтаж" Дмитрий Чуркин и его знакомый – генеральный директор ООО "Кристал" Сергей Буланов.



Следствие считает, что Дмитрий Чуркин от имени ООО "АС Монтаж" заключил соглашение на возведение школы и сговорился с Булановым похитить выделенные на стройку деньги через оформление субподряда. Деньги по фиктивным основаниям шли на счета ООО "Кристал" и других фирм, а затем обналичивались под видом исполнения договоров. Также из этих денег оплачивались лизинговые платежи за дорогой транспорт.



В данный момент школа не достроена, окончание работ перенесено.





Артем Ежаков






