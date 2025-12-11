Главная » Новости



14:58, 11 декабря 2025 года В Орловской области к вечеру пятницы ожидается гололедица Предупреждение разослало региональное управление МЧС.





ГУ МЧС России по Орловской области предупредило жителей региона о непогоде. По данным метеорологов, она ожидается с девяти вечера 11 декабря и продлится сутки.



Ночью возможен небольшой дождь, днем прогнозируется дождь с мокрым снегом, который местами будет налипать. Не исключена вероятность туманов. Вечером на дорогах образуется гололедица.



Порывы ветра днем 12 декабря могут достичь отметки в 16 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до пяти градусов тепла.



В гололедицу орловцев призывают отказаться от каблуков в пользу обуви с мягкой рифленой подошвой и носить не сковывающую движения одежду. По покрытым льдом улицам следует идти по песку и избегая горок. Особенно осторожными нужно быть при подходе к пешеходному переходу.



Водителей просят ехать с безопасной скоростью и интервалом, избегать резких маневров, помня об особенностях погоды.





