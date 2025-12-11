Главная » Новости



12:15, 11 декабря 2025 года Государство помогло орловцу открыть тату-салон Мастер получил 325 тысяч рублей по соцконтракту.



Фото: администрация г.Орла

Житель Орла открыл собственный тату-салон благодаря господдержке. Дмитрий Горлов оформил социальный контракт и получил 325 тысяч рублей на развитие собственного бизнеса, сообщили в городской администрации.



У мастера уже был опыт работы в этой сфере, но появилось желание открыть свое дело. На полученные средства мужчина закупил все необходимое: от базовых материалов до современной гидравлической кушетки.

— Когда ты независим, можешь гибко строить график, подстраиваться под людей. Работы стало больше, а вместе с ней и доход вырос, — отмечает мастер. Орловцам напомнили, что за необходимой информацией о получении соцконтракта можно обратиться в управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства по адресу Ленина, 23.





Юлия Сабельникова





