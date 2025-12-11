Главная » Новости



11:52, 11 декабря 2025 года Молодого орловца осудили за призывы к сотрудничеству с ВСУ и оправдание терроризма Он проведет в колонии три с половиной года.





2-й Западный окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима 23-летнего уроженца Орловской области. Его признали виновным в публичном призыве к действиям против безопасности государства, а также публичном оправдании и пропаганде терроризма.



По сообщению пресс-службы управления ФСБ России по региону, пособник украинской террористической организации в интернете призывал российских военнослужащих переходить на сторону ВСУ и передавать им информацию о дислокации и численности российских войск в зоне СВО.



Помимо этого, в своем телеграм-канале он публиковал видеоролики, пропагандирующие терроризм и оправдывающие причастных к нему.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Артем Ежаков





