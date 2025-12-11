Главная » Новости



16:30, 11 декабря 2025 года Юная орловчанка стала победительницей детского конкурса красоты Десятилетняя София Макарова сначала стала лучшей на региональном и всероссийском этапах конкурса.







Десятилетняя София Макарова имеет в своей коллекции уже две короны королевы красоты. Девочка стала победительницей детского конкурса красоты, став лучшей на региональном и всероссийском этапах.



Помимо дефиле в разных нарядах, нужно было представить творческий номер. Специально к конкурсу девочке сшили башкирский национальный костюм, а жюри высоко оценило традиционный восточный танец – халиджи.



Татьяна Тимохина познакомилась с маленькой королевой и ее наставниками.





Татьяна Тимохина





