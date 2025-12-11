Главная » Новости



20:00, 11 декабря 2025 года Орловский детский театр "Звездный дождь" выступил для юных пациентов Ребятам, проходящим лечение в НКМЦ имени Круглой, представили "Сказку о рыбаке и золотой рыбке".







Театрализованное представление – часть большой благотворительной акции, которую депутаты областного совета организуют для пациентов медицинского учреждения. Несколько дней назад ребята получили "Коробку храбрости" с игрушками, творческими наборами и книгами.



Сейчас в НКМЦ лежат 380 ребят, и такие встречи поддерживают в них моральный дух – ведь если он здоров, то лечение, как правило, идет быстрее.





Юлия Опанасюк





