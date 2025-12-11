Главная » Новости



19:30, 11 декабря 2025 года На Орловщине завершают сезон ремонта дорог и территорий Подрядчики на большинстве объектов закончили работу.







В Орловской области завершается сезон ремонта дорог, дворов и общественных территорий в рамках национальных проектов. Подрядчики на большинстве объектов закончили работу.



В уходящем году на Орловщине отремонтировали 22 дорожные артерии общей протяженностью почти 82 километра, благоустроены 72 двора, приведены в порядок 39 скверов и парков.



Наша съемочная группа оценила обновление нескольких участков. Антон Сорокин покажет, как они преобразились, а также приоткроет планы ремонта на 2026-й год.





