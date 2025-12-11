Главная » Новости



14:00, 11 декабря 2025 года В Орле планируют внедрить систему распознавания лиц Финансирование возьмет на себя областной бюджет.







Система распознавания лиц может появиться в Орле. Финансирование возьмет на себя областной бюджет. Траты составят 190 миллионов рублей.



Нововведением станет комплекс биометрической идентификации личности. Его будут использовать в системах видеонаблюдения для фиксации входа и выхода через пропускные пункты.



Сегодня система "Безопасный город" только в Орле насчитывает 269 видеокамер, а в целом по области их 620. В уходящем году они раскрыть 11 преступлений и пресечь 209 административных правонарушений.





Анна Вайсергисер





