15:30, 11 декабря 2025 года Поликлиника №2 в Орле начала принимать на реабилитацию бойцов СВО Первые десять человек уже посетили восстановительные процедуры.





Поликлиника №2 в Орле начала принимать на реабилитацию участников и ветеранов СВО в новом отремонтированном отделении. На этой неделе восстановительные процедуры прошли порядка 10 человек.



У каждого бойца своя индивидуальная программа восстановления. Ее составляют совместно с лечащими врачами – в зависимости от типа ранения.



Для реабилитации есть все необходимое. Зал ЛФК в поликлинике новый, оборудован современной техникой. Недавно закупили новые тренажеры.



Ранее поручение организовать оказание медицинской помощи участникам СВО на базе поликлиники №2 дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Анна Вайсергисер





