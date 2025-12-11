Поликлиника №2 в Орле начала принимать на реабилитацию бойцов СВО

|
четверг 11.12.2025 17:20:36
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:30, 11 декабря 2025 года
Поликлиника №2 в Орле начала принимать на реабилитацию бойцов СВОПервые десять человек уже посетили восстановительные процедуры.
Поликлиника №2 в Орле начала принимать на реабилитацию участников и ветеранов СВО в новом отремонтированном отделении. На этой неделе восстановительные процедуры прошли порядка 10 человек.
У каждого бойца своя индивидуальная программа восстановления. Ее составляют совместно с лечащими врачами – в зависимости от типа ранения.
Для реабилитации есть все необходимое. Зал ЛФК в поликлинике новый, оборудован современной техникой. Недавно закупили новые тренажеры.
Ранее поручение организовать оказание медицинской помощи участникам СВО на базе поликлиники №2 дал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Анна Вайсергисер
