Главная » Новости



19:00, 11 декабря 2025 года 103 жителя аварийных орловских домов отметят новоселье в 2026-м году Речь идет о жилье, получившем статус небезопасного после 1 января 2017 года.





В 2026-м году на расселение орловцев из аварийных домов потратят 146 миллионов рублей. В новые квартиры переедут 103 человека.



Опустеют почти 2000 квадратных метров небезопасного жилья, признанного таковым после 1 января 2017-го года.



В программу расселения включены Орел, Ливны и Кромской район. В двух последних ее хотят завершить к Новому году. В целом, программа выполнена на 92%.





Анна Вайсергисер





