8:00, 12 декабря 2025 года

В Орле усилят меры пожарной безопасности перед Новым годом и Рождеством

В комплекс мероприятий включены профилактические беседы, проверки готовности сил и средств пожаротушения, путей эвакуации.


Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации об усилении мер пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Документ опубликован на сайте мэрии.

Постановлением предписано рекомендовать организациям провести работу по приведению помещений в пожаробезопасное состояние, проверить готовность пожарных дружин к ЧП, уточнить планы эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей, а также освободить пути выхода от посторонних предметов.

Помимо этого, предписывается проверить электросети, держать запасные выходы открытыми во время массовых мероприятий, провести инструктажи для коллективов и назначить дежурных, проверить средства пожаротушения и держать свободными проезды для пожарной техники.

Свои указания получили и управляющие компании. Им рекомендовано проверить подвалы, чердаки и технические этажи на наличие производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов, а также исключить туда допуск граждан.

Помимо этого, с жильцами должны провести разъяснительные беседы на тему пожарной безопасности. Особое внимание уделят обращению с пиротехникой. Об этом будут говорить и в школах.

УК предписано исключить запуски фейерверков с крыш, балконов и других необорудованных площадок. МЧС и МВД ужесточат контроль за их продажей.

Напомним, что с 15 декабря в Орловской области введут запрет на продажу пиротехники. Губернатор Андрей Клычков призвал орловцев отказаться от использования фейерверков, чтобы не усложнять работу расчетам ПВО, защищающим небо региона.


Артем Ежаков
