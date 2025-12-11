четверг 11.12.2025 11:30:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
10:30, 11 декабря 2025 года

В Орловской области обсудили рост товарооборота с Китаем

В регионе работает делегация из Поднебесной.


В Орловскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Китайской Народной Республики во главе с полномочным министром, советником по торгово-экономическим вопросам посольства Поднебесной в РФ Лю Цзюнем.

10 декабря участники делегации встретились с бизнес-сообществом региона и обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между китайскими инвесторами и Орловщиной, сообщает региональный информационный портал.

Сегодня Китай остается одним из крупнейших партнеров региона. Взаимный внешнеторговый оборот в уходящем году увеличился на 16%, на Поднебесную приходится 20% в товарообороте Орловской области.

За год экспорт в Китай увеличился в 3,8 раза. В целом, доля экспорта в КНР во внешнеторговом обороте Орловщины превысила 11%.

Китай охотно покупает орловские продукты питания, полупроводниковые приборы, насосное оборудование, изделия из черных металлов, оптические инструменты и аппараты. Орловщина же в свою очередь активно закупает китайскую древесину, пластмассу, резину, бумагу и картон, текстиль, мебель, лекарства и другие товары.


Артем Ежаков
