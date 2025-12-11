Главная » Новости



10:30, 11 декабря 2025 года В Орловской области обсудили рост товарооборота с Китаем В регионе работает делегация из Поднебесной.





В Орловскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Китайской Народной Республики во главе с полномочным министром, советником по торгово-экономическим вопросам посольства Поднебесной в РФ Лю Цзюнем.



10 декабря участники делегации встретились с бизнес-сообществом региона и обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между китайскими инвесторами и Орловщиной, сообщает региональный информационный портал.



Сегодня Китай остается одним из крупнейших партнеров региона. Взаимный внешнеторговый оборот в уходящем году увеличился на 16%, на Поднебесную приходится 20% в товарообороте Орловской области.



За год экспорт в Китай увеличился в 3,8 раза. В целом, доля экспорта в КНР во внешнеторговом обороте Орловщины превысила 11%.



Китай охотно покупает орловские продукты питания, полупроводниковые приборы, насосное оборудование, изделия из черных металлов, оптические инструменты и аппараты. Орловщина же в свою очередь активно закупает китайскую древесину, пластмассу, резину, бумагу и картон, текстиль, мебель, лекарства и другие товары.





Артем Ежаков





