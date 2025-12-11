Главная » Новости



8:44, 11 декабря 2025 года Пять беспилотников уничтожены в Орловской области Минувшей ночью дважды объявлялась ракетная опасность.





С 23:00 10 декабря до 7:00 11 декабря в небе над российскими регионами уничтожены 287 украинских беспилотников, заявили в Минобороны страны.



Пять дронов сбиты в Орловской области, минувшей ночью дважды объявлялась ракетная опасность.



Наиболее напряженная работа была у брянских зенитчиков. Там сбили 118 БПЛА. По 40 дронов уничтожили над Калужской областью и Московским регионом, в том числе 32 беспилотника летели на столицу.





