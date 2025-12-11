Главная » Новости



9:44, 11 декабря 2025 года Орловский женсовет помогает нуждающимся В Орловской области проходит благотворительная акция "Дорогою добра".







В орловском региональном отделении всероссийского женского союза "Надежда России" проводят акцию "Дорогою добра". Вместе с партией КПРФ они помогают многодетным семьям, одиноким мамам и семьям с детьми-инвалидами.

— Мы приходим в хорошем настроении даже в выходной, потому что в наше непростое время это проявление человечности и заботы. Очень приятно видеть, как реагируют наши многодетные семьи, — рассказала заместитель руководителя регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Елена Кретова. Неравнодушные женщины не только дарят знаки внимания, но и помогают решать проблемы. Они посетили 15 семей в Орле и 20 — в районах области. С участниками благотворительной акции пообщалась Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





