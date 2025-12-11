Главная » Новости



20:30, 10 декабря 2025 года На орловском заводе "Аврора" запустили обновленный плавильный цех







В Мценске запустили обновленный плавильный цех на заводе по переработке медного лома и утилизации печатных плат. Его производительность выросла втрое - теперь предприятие способно перерабатывать до 90 тонн сырья в сутки.



Продукция завода востребована по всей России. Металлы, полученные в результате переработки, находят широкое применение в электронике, медицине и ювелирном деле.



"Аврора" - первый резидент территории особого экономического развития Орловской области. Сотрудничество с местными властями оказалось успешным и взаимовыгодным. О перспективах развития производства расскажет Мария Семак.





Мария Семак






