12:50, 11 декабря 2025 года Жительница Орла задала вопрос Владимиру Путину Светлана Пахомова предложила расширить использование материнского капитала.







В преддверии большой прямой линии с президентом, которая состоится 19 декабря, Владимир Путин получает сотни тысяч обращений со всей России. Многие из них касаются повседневных, насущных проблем. Один из таких вопросов — от жительницы Орла Светланы Пахомовой.



Ее обращение прозвучало в эфире федеральных "Вестей". Орловчанка просит расширить возможности использования материнского капитала.



В прошлом году на прямую линию от Орловской области поступило 16 тысяч вопросов. За их отработкой следит Народный фронт. Основные темы касаются сферы ЖКХ, здравоохранения и специальной военной операции. Продолжит тему Стэфания Басарева.





