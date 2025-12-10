Главная » Новости



20:00, 10 декабря 2025 года Орловцы смогут сообщить о коррупции по телефону Приставы откроют горячую линию 11 декабря.



Фото: Анастасия Мельникова

Жители Орловской области смогут сообщить о коррупции по телефону. Орловские приставы запускают горячую линию 11 декабря. Звонки будут принимать с 10:00 до 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



Орловцы смогут рассказать о случаях коррупции среди работников службы, а также задать вопросы о законодательстве в этой сфере.



Напомним, что 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией. В обычное время звонки принимаются на телефон доверия орловского управления службы - 8 (4862) 72-52-83. Номер работает круглосуточно.







Сергей Мерцалов






