9:30, 12 декабря 2025 года В Орле хотят усилить контроль за работой общественного транспорта В 2025 году мэрия провела 39 проверок, которые выявили ряд нарушений.



Депутаты Орловского горсовета потребовали усилить контроль за общественным транспортом в городе. Вопрос обсудили на заседании комитета по транспорту и связи 10 декабря.



Начальник городского управления транспорта Никита Митряев сообщил, что в 2025 году проведено 39 проверок, которые выявили ряд проблем: недостаток транспорта и несоблюдение графиков движения. В результате было выписано 83 претензии, но, по словам Митряева, штрафы в размере 100 рублей оказались неэффективными. Контракты с перевозчиками пока не расторгнуты, но им были вынесены предупреждения о такой возможности.



Депутаты выразили недовольство работой городской администрации. Хотя на некоторых маршрутах ситуация улучшилась, в микрорайоне Зареченский проблема остается нерешенной. Проверки должны привести к конкретным действиям по улучшению ситуации.



В итоге было принято решение внедрить механизмы контроля и ответственности перевозчиков, а также оперативно перераспределять транспортные ресурсы в условиях финансовых трудностей Трамвайно-троллейбусного предприятия.







