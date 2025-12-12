пятница 12.12.2025 14:22:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

9:30, 12 декабря 2025 года

В Орле хотят усилить контроль за работой общественного транспорта

В 2025 году мэрия провела 39 проверок, которые выявили ряд нарушений.

Фото: архив

Депутаты Орловского горсовета потребовали усилить контроль за общественным транспортом в городе. Вопрос обсудили на заседании комитета по транспорту и связи 10 декабря.

Начальник городского управления транспорта Никита Митряев сообщил, что в 2025 году проведено 39 проверок, которые выявили ряд проблем: недостаток транспорта и несоблюдение графиков движения. В результате было выписано 83 претензии, но, по словам Митряева, штрафы в размере 100 рублей оказались неэффективными. Контракты с перевозчиками пока не расторгнуты, но им были вынесены предупреждения о такой возможности.

Депутаты выразили недовольство работой городской администрации. Хотя на некоторых маршрутах ситуация улучшилась, в микрорайоне Зареченский проблема остается нерешенной. Проверки должны привести к конкретным действиям по улучшению ситуации.

В итоге было принято решение внедрить механизмы контроля и ответственности перевозчиков, а также оперативно перераспределять транспортные ресурсы в условиях финансовых трудностей Трамвайно-троллейбусного предприятия.



Сергей Мерцалов
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.