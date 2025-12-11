Главная » Новости



11:00, 11 декабря 2025 года Орловцам рассказали, кто с декабря может подать заявление на перерасчет пенсии Это касается мам, которые воспитывают пять и более детей.



Фото: Ольга Супонева

В декабре Отделение Соцфонда по Орловской области начало принимать заявления от многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, на перерасчет страховой пенсии. Увеличенные выплаты начнут поступать уже с нового года.



Это нововведение касается как женщин, которые только планируют выходить на пенсию с 2026 года, так и тех, кто уже получает пенсионные выплаты. Подать заявление можно двумя способами: в клиентских службах Социального фонда или через портал Госуслуги. К заявлению можно приложить дополнительные сведения о детях, например, скан свидетельства о рождении.



В Орловской области право на перерасчет пенсии с 2026 года получат 1236 женщин.













Сергей Мерцалов





