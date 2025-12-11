Орловцам рассказали, кто с декабря может подать заявление на перерасчет пенсии
Это касается мам, которые воспитывают пять и более детей.
Фото: Ольга Супонева
В декабре Отделение Соцфонда по Орловской области начало принимать заявления от многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, на перерасчет страховой пенсии. Увеличенные выплаты начнут поступать уже с нового года.
Это нововведение касается как женщин, которые только планируют выходить на пенсию с 2026 года, так и тех, кто уже получает пенсионные выплаты. Подать заявление можно двумя способами: в клиентских службах Социального фонда или через портал Госуслуги. К заявлению можно приложить дополнительные сведения о детях, например, скан свидетельства о рождении.
В Орловской области право на перерасчет пенсии с 2026 года получат 1236 женщин.