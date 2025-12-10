Главная » Новости



19:30, 10 декабря 2025 года В Орле утвердили выплаты пострадавшим от атак беспилотников Компенсации положены владельцам автомобилей, а также собственникам и нанимателям частных домов и квартир.



Фото: архив

Власти Орла утвердили порядок выплат материальной помощи пострадавшим от атак беспилотников. Компенсации положены владельцам автомобилей, а также собственникам и нанимателям частных домов и квартир. Выплаты можно получить за повреждение или полную утрату транспортного средства, дома или квартиры, а также за потерю имущества первой необходимости.

— Материальная помощь предоставляется однократно по каждому факту ущерба, — сообщили в пресс-службе городской администрации. Размер выплат зависит от степени повреждений. За поврежденный транспорт можно получить до 100 тысяч рублей, а за полностью утраченный - до 500 тысяч. За поврежденное жилье максимальная сумма компенсации составляет 150 тысяч рублей по результатам независимой оценки. Если жилье в долевой собственности, сумма распределяется пропорционально долям владельцев.



За утрату имущества первой необходимости предусмотрена компенсация до 100 тысяч рублей при частичной утрате и до 200 тысяч при полной.



Ранее порядок компенсации за повреждения от вражеских атак опубликовали в Орловском муниципальном округе.



Сергей Мерцалов





