8:00, 11 декабря 2025 года Ливенские казаки защитят елки от незаконных вырубок План совместных действий обсудили 9 декабря.



Представительство СКВРиЗ в Орловской области

В канун Нового года ливенские казаки возьмутся за охрану хвойных лесов местного лесничества. Это решение было принято на встрече с полицейскими в Ливнах 9 декабря.



Казаки ежегодно охраняют хвойные посадки и борются с незаконной вырубкой лесов. Они также очищают поляны, опиливают деревья и следят за пожарной обстановкой.



В этом году в охране лесов от нелегальных дровосеков задействуют 25 казаков.





Сергей Мерцалов





