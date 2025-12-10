Мошенники выманивают данные родных погибших участников СВО от имени фонда "Защитники Отечества"
О преступной схеме предупредил орловский проект "АнтиФейк".
Проект "АнтиФейк" разоблачил мошенническую схему. Родственникам погибших участников СВО звонят злоумышленники, которые представляются сотрудниками фонда "Защитники Отечества", и под видом льготы предлагают бесплатный земельный участок либо выплату в миллион рублей. Для оформления поддержки заявителям предлагается дать паспортные данные.
Орловцев предупреждают: это фейк. Передавать информацию ни в коем случае нельзя. Любые персональные данные сообщаются социальному координатору только при личном обращении в филиал фонда.