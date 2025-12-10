Главная » Новости



16:30, 10 декабря 2025 года Орловский госуниверситет передал под Курск забитую яблоками "Буханку" Гуманитарные грузы в вузе собирают регулярно.







Орловский государственный университет имени Тургенева отправил на Курское направление автомобиль. УАЗ загрузили 700-ми килограммами яблок, формой, продуктами, медикаментами, масксетями и талисманами от студентов – мишками и Чебурашками. Помощь получит подразделение, командует которой Герой России, освобождавший Суджу.



По своему составу и объему этот гуманитарный груз стал одним из самых крупных за 2025-й. Эта большая партия подвела итог огромной работы уходящего года. Работа продолжится и в новом году.





Антон Сорокин





