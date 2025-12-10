Главная » Новости



12:45, 10 декабря 2025 года В орловском центре "Сможем вместе" открылась группа детского дневного пребывания Ребята с особенностями развития смогут поиграть друг с другом, а их мамы – уделить время себе.







В центре комплексной помощи детей с нарушениями развития "Сможем вместе" торжественно открылся новый проект – группа дневного пребывания для подопечных. Это небольшой детский сад для особенных детей.



Проект поддержан грантом фонда "Страна для детей" и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.



Каждый будний день на три часа в удобное для родителей время 40 деток будут заниматься с педагогами и играть, а мамы – уделить время себе либо пообщаться друг с другом и психологами.





Елена Литинская





