12:45, 10 декабря 2025 года
В орловском центре "Сможем вместе" открылась группа детского дневного пребыванияРебята с особенностями развития смогут поиграть друг с другом, а их мамы – уделить время себе.
В центре комплексной помощи детей с нарушениями развития "Сможем вместе" торжественно открылся новый проект – группа дневного пребывания для подопечных. Это небольшой детский сад для особенных детей.
Проект поддержан грантом фонда "Страна для детей" и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
Каждый будний день на три часа в удобное для родителей время 40 деток будут заниматься с педагогами и играть, а мамы – уделить время себе либо пообщаться друг с другом и психологами.
Елена Литинская
