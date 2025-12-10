Главная » Новости



10:30, 10 декабря 2025 года Орловского адвоката заподозрили в отъеме жилья у родственницы По версии следствия, женщина подписала договор дарения, думая, что подписывает документ об опеке.





В Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщили в СУ СК России по региону.



Как следует из материалов дела, потерпевшей стала родственница мужчины, имевшая долю в жилье на два миллиона рублей и заболевание, не позволявшее понимать значение своих действий и руководить ими. Зная это, адвокат дал женщине подписать договор дарения недвижимости на него под видом документа об опеке.



До окончания расследования и суда подозреваемому выдан запрет на совершение определенных действий.





Артем Ежаков





