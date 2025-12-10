Главная » Новости



10:00, 10 декабря 2025 года Орловский клуб стал участником всероссийского проекта "Русские чтения" На сцене показали масштабное поэтическое представление и семь театральных постановок, посвященных ратным подвигам русского воинства в разные исторические эпохи.





Военно-исторический поисковый клуб "Орловская пехота" впервые принял участие во всероссийском литературно-патриотическом проекте "Русские чтения".



Реконструкторы, актеры и чтецы показали на сцене масштабное поэтическое представление и семь театральных постановок, посвященных ратным подвигам русского воинства в разные исторические эпохи: Ледовое побоище, Куликово поле, Народное ополчение, Полтавская битва, Отечественная война 1812-го года, Великая Отечественная война и специальная военная операция. "Мы не просто играли роли — мы на несколько минут становились теми, кто столетиями стоял на защите родной земли. Это был диалог времен, где прошлое оживало, чтобы дать силы настоящему", — отметили в клубе. Проект реализуется "Ассамблеей народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.





Артем Ежаков





