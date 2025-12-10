В Орловской области опровергли фейк о детском конкурсе аппликаций
Якобы лучшие работы используют для новогоднего обращения Владимира Путина.
Проект "АнтиФейк" опроверг очередной вражеский вброс. В этот раз в интернете распространяют фейковый приказ о проведении конкурса аппликаций "В Новый год с новой Россией".
В ложном тексте говорится, что конкурс проводят для школьников, и лучшие работы будут использоваться в новогоднем поздравлении президента, а их авторы получат грамоты и подарки. В профильном департаменте опровергли эту информацию.