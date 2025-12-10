250 орловцев пополнили ряды Юнармии

Церемония прошла во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в преддверии Дня Героев Отечества.
Фото: департамент образования Орловской области
251 орловец пополнил ряды Юнармии. Торжественная церемония состоялась 5 декабря во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина в преддверии Дня Героев Отечества, сообщили в региональном департаменте образования.
Также в этот день наградили победителей и призеров конкурса "Лидер военно-патриотического движения Орловской области" и лучшие юнармейские отряды.
После церемонии юнармейцы возложили цветы к стеле "Орел – город воинской славы".