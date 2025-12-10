Главная » Новости



14:00, 10 декабря 2025 года В Орле обсудили, как улучшить качество и безопасность продуктов Победителям областного смотра "Орловское качество" вручили награды.







В Орле обсудили улучшение качества и безопасности продуктов, которые ежедневно появляются на столах местных жителей. В городе прошел круглый стол "Качество и безопасность пищевой продукции". В нем приняли участие производители, эксперты пищевой отрасли и представители профильных организаций.



На встрече говорили о современных технологиях переработки, маркировки и контроля качества, а также о мерах поддержки для предприятий пищевой промышленности. Кроме того, на мероприятии наградили победителей областного конкурса "Орловское качество-2025". Подробнее о событии расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





