21:09, 9 декабря 2025 года Жильцы орловской многоэтажки вынуждены ходить по лестнице после замены лифтов Один из них резко поднялся вверх, ударился о крышу шахты и упал на уровень 14 этажа.







Вместо обещанного комфорта жильцы дома №3 на улице Игнатова в Орле получили прямую угрозу жизни. После капитального ремонта лифтов им приходится подниматься по лестнице после того, как новый лифт резко рванул вверх, ударился о крышу шахты и рухнул на 14-й этаж. К счастью, в кабине никого не было.



Стэфания Басарева выяснила, что подобные инциденты в этом доме не редкость.





