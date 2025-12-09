вторник 9.12.2025 22:29:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
Главная » Новости

20:00, 9 декабря 2025 года

В Орле наградили участников региональной "Вахты Памяти-2025"

Церемония прошла в областной администрации.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В День Героев Отечества в Орле торжественно наградили активистов региональной акции "Вахта Памяти – 2025". Мероприятие прошло в областной администрации. От имени главы региона поисковиков поздравила заместитель губернатора Орловской области по внутренней политике Ирина Патронова:
"Ваша работа позволяет возродить память о тысячах солдат, чьи судьбы были забыты временем, и внести значительный вклад в воспитание патриотизма и уважения к прошлому у молодежи. Правительство Орловской области поддерживает ваше стремление передать подрастающему поколению истинные ценности и уважение к подвигам предков".
Региональная акция "Вахта Памяти – 2025" проходила с 22 апреля по 1 ноября. В ней участвовали около 1,5 тысячи жителей Орловщины, а также почти тысяча человек из поисковых организаций и клубов других регионов России. Поисковики нашли останки 313 красноармейцев, установили имена 11 из них, обнаружили 6 именных медальонов и 4 именные вещи. Кроме того, они нашли самолет ЛА-5 и места падения шести самолетов времен Великой Отечественной войны.


Сергей Мерцалов
