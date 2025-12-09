Главная » Новости



20:30, 9 декабря 2025 года В Орловской области выявили более 1100 нарушений антикоррупционного законодательства Прокуратура оперативно отреагировала на каждое из них.







Сегодня – Международный день борьбы с коррупцией. Эта дата напоминает, что проблема коррупции охватывает множество аспектов: от явных взяток до скрытых схем, злоупотреблений властью и незаконной предпринимательской деятельности чиновников.



В этом году Орловская прокуратура выявила более 1100 нарушений антикоррупционного законодательства. На каждое из них последовала реакция: более 450 актов, 300 дисциплинарных взысканий, 35 административных штрафов и 10 уголовных дел, возбужденных по материалам прокуратуры.



Профилактические акции напоминают, что победить коррупцию возможно только через активное участие общества. Особое внимание - работе с молодежью. Подробнее расскажет Мария Семак.





