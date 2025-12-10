среда 10.12.2025 20:20:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
14:30, 10 декабря 2025 года

Орловец через суд добился снижения пенсионного возраста

Мужчина с рождения жил в зоне с льготным статусом из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: архив

Житель Новосильского района, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, добился снижения пенсионного возраста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Орловской области.

Мужчина с рождения прописан в населенном пункте, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом из-за чернобыльской катастрофы. По его мнению, это давало ему право на снижение пенсионного возраста на три года. Но пенсионный фонд отказал в досрочном назначении пенсии, исключив из льготного стажа периоды его работы за пределами загрязненной зоны.

Суд, изучив дело, решил, что эти рабочие поездки были временными и не означали смены постоянного места жительства. Поэтому они не могут лишить орловца прав, связанных с проживанием в зоне.

Суд удовлетворил иск в полном объеме и признал за мужчиной право на снижение пенсионного возраста на три года. Решение суда, которое пытался обжаловать пенсионный фонд, вступило в законную силу.


Сергей Мерцалов
