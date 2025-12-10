Главная » Новости



14:30, 10 декабря 2025 года Орловец через суд добился снижения пенсионного возраста Мужчина с рождения жил в зоне с льготным статусом из-за аварии на Чернобыльской АЭС.



Фото: архив

Житель Новосильского района, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС, добился снижения пенсионного возраста. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Орловской области.



Мужчина с рождения прописан в населенном пункте, который относится к зоне с льготным социально-экономическим статусом из-за чернобыльской катастрофы. По его мнению, это давало ему право на снижение пенсионного возраста на три года. Но пенсионный фонд отказал в досрочном назначении пенсии, исключив из льготного стажа периоды его работы за пределами загрязненной зоны.



Суд, изучив дело, решил, что эти рабочие поездки были временными и не означали смены постоянного места жительства. Поэтому они не могут лишить орловца прав, связанных с проживанием в зоне.



Суд удовлетворил иск в полном объеме и признал за мужчиной право на снижение пенсионного возраста на три года. Решение суда, которое пытался обжаловать пенсионный фонд, вступило в законную силу.





Сергей Мерцалов





