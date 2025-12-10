среда 10.12.2025 20:20:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16:00, 10 декабря 2025 года

В Орле состоятся чтения в память о расстрелянном враче Плетневе

Встреча пройдет в Медицинском институте ОГУ имени Тургенева.

Фото: из фондов Музея Д.Д. Плетнева

В Орле впервые пройдут "Плетневские чтения", посвященные репрессированному врачу и основателю отечественной кардиологии Дмитрию Плетневу. Терапевта без суда и следствия расстреляли 11 сентября 1941 года в Медведевском лесу вместе с другими заключенными по списку НКВД.  

Цель чтений — восстановить историческую справедливость, отдать дань уважения научному наследию ученого и привлечь внимание к созданию мемориального комплекса жертвам политических репрессий в Медведевском лесу.

Инициатором мероприятия стал академик РАН Александр Чучалин. Он много лет работал над реабилитацией Дмитрия Плетнева, собирая архивные материалы и добившись в 1985 году полного оправдания врача через Верховный суд СССР. Благодаря его усилиям в московской больнице №57 открыли музей Плетнева.

"Плетневские чтения" состоятся на базе Медицинского института ОГУ имени Тургенева 15 декабря. В программе — научные доклады, а также гражданская панихида и возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.


Сергей Мерцалов
