15:30, 10 декабря 2025 года Орловец несколько месяцев добивался статуса участника боевых действий Удостоверение он получил при поддержке филиала фонда "Защитники Отечества".



Фото: "Защитники Отечества" Орловской области

Житель Орловской области, мобилизованный в 2022 году, несколько месяцев добивался статуса участника боевых действий. Об этом сообщили в региональном фонде "Защитники Отечества".



Геннадий до СВО работал водителем. На фронте был гранатометчиком. После демобилизации из-за проблем со здоровьем в начале 2023 года мужчина столкнулся с трудностями при оформлении статуса ветерана.

— В ноябре прошлого года Геннадий обратился за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества" в Орле. Социальные координаторы помогли ему составить запросы в воинскую часть и военную прокуратуру, а также ответили на все вопросы, — рассказали в фонде. Благодаря поддержке Геннадий смог подтвердить свое участие в боевых действиях и получить удостоверение ветерана. Теперь он может пользоваться всеми льготами и мерами поддержки, предусмотренными законом.







Сергей Мерцалов





