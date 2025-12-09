На орловской Аллее Славы почтили память павших воинов

|
19:30, 9 декабря 2025 года
На орловской Аллее Славы почтили память павших воиновПанихиды проходят дважды в месяц.
Фото: Орловская митрополия
Орловские священники проводят панихиды каждую первую и третью субботу на Аллее Славы Наугорского кладбища, где покоятся участники СВО. В этот раз заупокойное богослужение провел настоятель храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" в Орле иерей Артемий Торопов. Об этом сообщили в Орловской митрополии.
- Панихиды совершаются регулярно, присоединиться к ним может любой желающий, даже если нет близких среди военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая Родину, но есть горячее желание обратиться к Господу, - рассказали в митрополии.
Сергей Мерцалов