|среда 10.12.2025 10:25:44
302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43.
8:00, 10 декабря 2025 года
В Ливнах открыли три новые "Парты героев"Церемония прошла в школе №1.
Фото: администрация города Ливны
В ливенской школе №1 открыли три "Парты героев" в память о выпускниках, погибших в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города Ливны.
Мемориалы увековечивают имена Игоря Бочарова, Антона Дорофеева и Дмитрия Горбунова — выпускников школы, отдавших жизни в ходе специальной военной операции.
На торжественной церемонии присутствовали мамы героев, педагоги, депутаты и участники боевых действий. Право сидеть за этими партами получат лучшие ученики, которые активно участвуют в жизни школы.
Сергей Мерцалов
