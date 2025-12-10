Главная » Новости



8:00, 10 декабря 2025 года В Ливнах открыли три новые "Парты героев" Церемония прошла в школе №1.



Фото: администрация города Ливны

В ливенской школе №1 открыли три "Парты героев" в память о выпускниках, погибших в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации города Ливны.



Мемориалы увековечивают имена Игоря Бочарова, Антона Дорофеева и Дмитрия Горбунова — выпускников школы, отдавших жизни в ходе специальной военной операции.



На торжественной церемонии присутствовали мамы героев, педагоги, депутаты и участники боевых действий. Право сидеть за этими партами получат лучшие ученики, которые активно участвуют в жизни школы.





Сергей Мерцалов





