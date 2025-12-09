Главная » Новости



18:27, 9 декабря 2025 года Восемь ливенских детей-сирот отметят 2026-ой год в новых квартирах Ключи вручил глава города.



Фото: "Принт-ТВ"

В Ливнах восемь детей-сирот будут праздновать Новый год в собственных квартирах. Ключи от благоустроенного жилья юношам и девушкам вручил глава города Сергей Трубицин. Все квартиры расположены в многоквартирном доме на улице Дорожной. Радостной новостью поделились в местной администации.



- Новое благоустроенное жилье от государства – хороший фундамент взрослой жизни. Это возможность обрести свой уголок, где будет тепло, уютно и безопасно. Верю, что эти квартиры станут для парней и девушек стартовой площадкой к успешному будущему, полному радости и достижений! Очень надеюсь, что молодые люди, большинство из которых являются студентами и выпускниками колледжей и вузов, найдут себя в Ливнах и будут трудиться на благо нашего города, - отметил Трубицин.





Юлия Сабельникова





