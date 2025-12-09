Главная » Новости



19:00, 9 декабря 2025 года В Орле привели в порядок двор у дома № 38А на Трудовых Резервов Работы должны были завершить три месяца назад.



Фото: скриншот из видео "Народного фронта" Орловской области

В Орле привели в порядок двор дома № 38А на улице Трудовых Резервов. Подрядчик ООО "РЕМДОРТЕХ" должен был завершить работы до 1 сентября 2025 года. Однако сроки были нарушены, и более 60 жителей несколько месяцев терпели неудобства из-за грязи, щебня и опасных подходов к подъездам. Об этом сообщили в "Народном фронте" Орловской области.



Благодаря обращениям жителей и вмешательству активистов НФ, ситуация изменилась. Сейчас благоустройство двора завершено: уложены асфальтовые дорожки для пешеходов и проездов, восстановлены подходы к подъездам.





Сергей Мерцалов





