вторник 9.12.2025 22:28:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

14:30, 9 декабря 2025 года

Рифат Сабитов принял участие в церемонии награждения лауреатов премии "Герои Рунета-2025"

Награды получили люди и проекты, которые влияют на развитие российского цифрового пространства.

Фото: ГТРК "Ставрополье"

Объявлены победители третьей ежегодной премии РОЦИТ "Герои Рунета-2025". Награды получили люди и проекты, которые влияют на развитие российского цифрового пространства и формируют культурный код русскоязычного интернета.

Перед церемонией награждения к участникам обратился председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Мы ориентировались на устойчивые тренды. Наша страна защищает себя и на поле боя, и в киберпространстве. Мы видим небывалый интерес к культуре русских народов. Русские нарративы вытесняют западные стандарты, и этот тренд продолжается третий год. Однозначно, он будет развиваться", — заявил Антон Горелкин.
Награду "За русский дух в игропроме" вручил заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества и эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.
"Мы все с вами погружены в Рунет. Он просвещает и развлекает, особенно молодежь. Отрадно, что отечественные разработчики создают не только развлекательные, но и познавательные игры на основе славянской и русской культуры", — сказал Рифат Сабитов, вручая награду авторам видеоигры "Русы против ящеров-2".
Победу в народном голосовании одержали участники уникальной операции "Поток". Эта миссия вошла в российскую военную историю как пример успешного выполнения обходной задачи. Военнослужащие продвигались под землей по газопроводу в Курской области, преодолев около 15 километров, и атаковали противника с тыла.

Награду за цифровое сплочение в национальном масштабе получил "Национальный мессенджер МАХ". Легендарный вклад в развитие Рунета отмечен премией для Дмитрия Маликова, а за человечность и милоту награжден робот Володя.
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.