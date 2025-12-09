Главная » Новости



14:30, 9 декабря 2025 года Рифат Сабитов принял участие в церемонии награждения лауреатов премии "Герои Рунета-2025" Награды получили люди и проекты, которые влияют на развитие российского цифрового пространства.



Фото: ГТРК "Ставрополье"

Объявлены победители третьей ежегодной премии РОЦИТ "Герои Рунета-2025". Награды получили люди и проекты, которые влияют на развитие российского цифрового пространства и формируют культурный код русскоязычного интернета.



Перед церемонией награждения к участникам обратился председатель правления РОЦИТ, первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Мы ориентировались на устойчивые тренды. Наша страна защищает себя и на поле боя, и в киберпространстве. Мы видим небывалый интерес к культуре русских народов. Русские нарративы вытесняют западные стандарты, и этот тренд продолжается третий год. Однозначно, он будет развиваться", — заявил Антон Горелкин. Награду "За русский дух в игропроме" вручил заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества и эксперт РОЦИТ Рифат Сабитов.

"Мы все с вами погружены в Рунет. Он просвещает и развлекает, особенно молодежь. Отрадно, что отечественные разработчики создают не только развлекательные, но и познавательные игры на основе славянской и русской культуры", — сказал Рифат Сабитов, вручая награду авторам видеоигры "Русы против ящеров-2". Победу в народном голосовании одержали участники уникальной операции "Поток". Эта миссия вошла в российскую военную историю как пример успешного выполнения обходной задачи. Военнослужащие продвигались под землей по газопроводу в Курской области, преодолев около 15 километров, и атаковали противника с тыла.



Награду за цифровое сплочение в национальном масштабе получил "Национальный мессенджер МАХ". Легендарный вклад в развитие Рунета отмечен премией для Дмитрия Маликова, а за человечность и милоту награжден робот Володя.







