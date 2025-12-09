Главная » Новости



15:30, 9 декабря 2025 года Подрядчик передумал делать бюсты советских военачальников для орловского парка Победы Победитель торгов отказался или уклонился от заключения соглашения.





Подрядчик передумал делать бюсты советских военачальников для аллеи Победителей в орловском парке Победы. Победитель торгов отказался или уклонился от заключения соглашения, следует из данных на сайте Госзакупок. Вместе с ним отозвали свои заявки три компании, участвовавшие в конкурсе.



Напомним, что в орловском парке Победы должны появиться бюсты маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Василия Соколовского и генерала армии Маркиана Попова. Каждый памятник – высотой 2,6 метра на гранитном постаменте.



Работы должны были быть завершены в апреле 2026-го года.





