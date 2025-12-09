Главная » Новости



12:10, 9 декабря 2025 года Традиции лидерства: «Ростелеком» в пятый раз стал победителем премии «Орловский бизнес» Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Erid: F7NfYUJCUneTTxrAgYNG



«Ростелеком» в пятый раз получил диплом лауреата ежегодной независимой премии «Орловский бизнес». Филиал провайдера признан лучшим в номинации «Цифровой партнер власти и бизнеса». Церемония награждения прошла 5 декабря в городском зале «Горький холл».



Премия «Орловский бизнес». учреждена в 2016 году информационным агентством «Орловские новости». Ежегодно жюри, состоящее из региональных экспертов в различных отраслях экономики, путем закрытого голосования выбирает более 15 лучших предприятий. Причем оцениваются не только их экономические показатели, но и вклад в создание положительного имиджа территории, участие в социальных проектах.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Отрадно получить столь высокую оценку нашего труда кот регионального бизнес-сообщества. Для нас она – еще один стимул совершенствовать услуги и сервисы, выводить на рынок инновационные продукты, чтобы помочь родному региону развиваться в условиях стремительной трансформации экономики. Сегодня мы не просто предоставляем качественную связь малым и крупным предприятиям, мы открываем для них новые возможности через цифровые технологии». «Ростелеком» обслуживает более пяти тысяч компаний и государственных учреждений в Орловской области и регулярно выступает техническим партнером регионально-значимых мероприятий.



Информацию об услугах и сервисах провайдера для юридических лиц можно получить на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 300 65 96.



Реклама: ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388







