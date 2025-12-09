вторник 9.12.2025 22:28:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
9 декабря 2025 года

Традиции лидерства: «Ростелеком» в пятый раз стал победителем премии «Орловский бизнес»

«Ростелеком» в пятый раз получил диплом лауреата ежегодной независимой премии «Орловский бизнес». Филиал провайдера признан лучшим в номинации «Цифровой партнер власти и бизнеса». Церемония награждения прошла 5 декабря в городском зале «Горький холл».

Премия «Орловский бизнес». учреждена в 2016 году информационным агентством «Орловские новости». Ежегодно жюри, состоящее из региональных экспертов в различных отраслях экономики, путем закрытого голосования выбирает более 15 лучших предприятий. Причем оцениваются не только их экономические показатели, но и вклад в создание положительного имиджа территории, участие в социальных проектах.
Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Отрадно получить столь высокую оценку нашего труда кот регионального бизнес-сообщества. Для нас она – еще один стимул совершенствовать услуги и сервисы, выводить на рынок инновационные продукты, чтобы помочь родному региону развиваться в условиях стремительной трансформации экономики. Сегодня мы не просто предоставляем качественную связь малым и крупным предприятиям, мы открываем для них новые возможности через цифровые технологии».
«Ростелеком» обслуживает более пяти тысяч компаний и государственных учреждений в Орловской области и регулярно выступает техническим партнером регионально-значимых мероприятий.

Информацию об услугах и сервисах провайдера для юридических лиц можно получить на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 300 65 96.

Реклама: ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388
