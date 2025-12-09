Главная » Новости



12:30, 9 декабря 2025 года В Орловской области чествуют Героев Отечества В областной столице цветы легли к стеле "Орел – город воинской славы" и бюстам героев разных эпох.







9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества. Поздравления в этот праздник принимают Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и ордена Славы.



Праздник отмечают в 18-й раз, но он уходит корнями в середину XVIII века. В этот день Екатерина II учредила высшую боевую награду – орден Святого Георгия. В годы Великой Отечественной войны ее получили 167 человек.



В областной столице память героев Отечества почтили возложением цветов у стелы "Орел – город воинской славы", а к бюстам Героя Советского Союза Александра Горбатова, Героев Российской Федерации Александра Рязанцева и Алексея Скворцова, а также Героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова на бульваре Победы легли живые гвоздики.



Также сегодня подвели итоги "Вахты Памяти" и наградили членов поисковых объединений. На Орловщине в этом году подняты останки 313 красноармейцев, имена 11-ти из них установлены.





Артем Ежаков





