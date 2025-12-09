Главная » Новости



16:00, 9 декабря 2025 года Орловские волейболисты входят в сезон Первой лиги ЦФО В двух домашних турах удалось победить лишь однажды.







Мужская волейбольная сборная спортивной школы №10 провела уже два тура в рамках Первой лиги ЦФО. В двух домашних турах удалось победить лишь однажды – наши спортсмены переиграли липецких.



Наставник "орлов" Николай Подрезов действиями молодой команды удовлетворен. Сейчас важна общая работа на площадке, вслед за которой обязательно должен прийти и результат. Наставник отметил, что от наших волейболистов без боя не ушел ни один соперник.



Сезон у орловской команды продолжится уже в эти выходные в Саратове. Следить за результатами можно в соцсетях региональной федерации волейбола.





Анастасия Дорохова





