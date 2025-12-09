Главная » Новости



15:00, 9 декабря 2025 года У православных орловцев наступило время особого духовного преображения Рождественский пост продолжается.







С 28 ноября по 6 января православные христиане придерживаются Рождественского поста. Из четырех основных он считается не самым строгим – в определенные дни разрешено есть рыбу, и постящиеся активно делятся своими рецептами друг с другом.



Впрочем, пост – в первую очередь достижение душевной радости и умиротворения, а не диета. Священнослужители считают, что на Новый год, если очень хочется, можно пойти на небольшие послабления, но потом пост усугубить и продолжить дальше.



Наш корреспондент Юлия Опанасюк пообщалась с орловцем, который сделал первый шаг на пути духовного преображения.





Юлия Опанасюк





